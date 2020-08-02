Очередные выборы президента Белоруссии в 2020 году заставили действующего главу государства Александра Лукашенко предпринять ряд активных действий для того, чтобы иметь больше шансов удержаться у власти. Однако, уверены многие эксперты, политик совершает ошибку за ошибкой в своем стремлении сохранить пост.

Очередные выборы президента Белоруссии в 2020 году заставили действующего главу государства Александра Лукашенко предпринять ряд активных действий для того, чтобы иметь больше шансов удержаться у власти. Однако, уверены многие эксперты, политик совершает ошибку за ошибкой в своем стремлении сохранить пост.Активные и массовые уличные протесты наглядно демонстрируют, что заметная часть белорусских граждан несколько устала от бессменного президента Александра Лукашенко. Сам политик не пытается разговаривать с недовольными. Вместо этого он объезжает воинские части.Подобная расстановка приоритетов ошибочна, считают некоторые эксперты. В их число входит, в частности, российский журналист, публицист и некогда депутат Госдумы Александр Невзоров. "Лукашенко делает неверные ставки за ставкой", – подчеркнул он.По словам журналиста, пытаться заручиться поддержкой силового блока во время неустойчивой политической ситуации в стране – занятие бесполезное. "Он не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта", – указал Александр Невзоров на серьезную ошибку Александра Лукашенко.Он объяснил, что силовики осознают, что потребность в них сохранится при любой власти. Они могут обещать президенту Белоруссии какие угодно силовые разгоны протеста, однако идти на такие нарушения, которые приведут их на скамью подсудимых международного суда, не станут. "Его сдадут, конечно, его силовики в первую очередь", – предсказал Невзоров незавидную судьбу Лукашенко.