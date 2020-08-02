Телеведущий отреагировал на слухи о разводе с женой,
Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Сплетни, судя по всему, выводят
Максима Галкина
из себя.
Телеведущий отреагировал на слухи о разводе с женой,
Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Сплетни, судя по всему, выводят
Максима Галкина
из себя.
Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос о
проблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говорить
что-то конкретное знаменитость отказалась.
"Делать мне нечего", – сказал Максим.
Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться с
репортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездном
семействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу и
разводиться не собираются.
Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, что
Алла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина.
Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалер
Примадонны намного моложе ее нынешнего избранника.
22 Июл 2020 в 9:59 PDT
По словам критика Сергея Соседова, . Знаменитости, по его мнению, поддерживают псевдолюбовные
отношения ради взаимного пиара. Телеведущему выгодна именитая жена, ее он
использует как своего рода товарный знак.