Телеведущий отреагировал на слухи о разводе с женой, Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Сплетни, судя по всему, выводят Максима Галкина из себя.

Телеведущий отреагировал на слухи о разводе с женой,Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Сплетни, судя по всему, выводятМаксима Галкинаиз себя.Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос опроблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говоритьчто-то конкретное знаменитость отказалась."Делать мне нечего", – сказал Максим.Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться срепортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездномсемействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу иразводиться не собираются.Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, чтоАлла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина.Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалерПримадонны намного моложе ее нынешнего избранника.22 Июл 2020 в 9:59 PDTПо словам критика Сергея Соседова, . Знаменитости, по его мнению, поддерживают псевдолюбовныеотношения ради взаимного пиара. Телеведущему выгодна именитая жена, ее ониспользует как своего рода товарный знак.