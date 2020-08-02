Министр внутренних дел Индии Амит Шах на своей странице в Twitter рассказал о своей госпитализации. Он отметил, что после появления первых симптомов коронавируса поспешил сделать тест. ..

Министр внутренних дел Индии Амит Шах на своей странице в Twitter рассказал о своей госпитализации. Он отметил, что после появления первых симптомов коронавируса поспешил сделать тест. Исследования подтвердили его опасения – у чиновника обнаружили COVID-19. Амит Шах посоветовал всем, с кем он недавно контактировал, также пойти проверку.