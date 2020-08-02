До президентских выборов в Белоруссии остались считанные дни. Уже сейчас ясно, что для Александра Лукашенко это самая трудная электоральная кампания за весь период правления: небывалая активность оппозиции, сообщения об ухудшении состояния здоровья главы государства, конфликты с Россией. Но хуже всего для Батьки – отказ армии и правоохранительных органов исполнять его приказы.

До президентских выборов в Белоруссии остались считанные дни. Уже сейчас ясно, что для Александра Лукашенко это самая трудная электоральная кампания за весь период правления: небывалая активность оппозиции, сообщения об ухудшении состояния здоровья главы государства, конфликты с Россией. Но хуже всего для Батьки – отказ армии и правоохранительных органов исполнять его приказы.С силовиками у Лукашенко связаны особые надежды. Все годы его правления армия и правоохранители были подчеркнуто лояльны главе государства. В декабре 2010 года милиция и ОМОН жестко разогнали митинг протестующих, несогласных с результатами очередных президентских выборов.Надежду на силовиков Лукашенко возлагает и в эту избирательную кампанию. Учитывая небывалую активность оппозиции и, по слухам, крайне низкие рейтинги президента, армия и милиция становятся главной опорой режима белорусского лидера.Неслучайно Лукашенко последнее время зачастил в армейские части. То он распекает оппозиционеров в расположении бригады воздушно-десантных войск, то разглагольствует об угрозах суверенитету в окружении бойцов спецназа.Глава государства призывает армию быть готовой к предотвращению беспорядков. Очевидно, что речь идет о массовых акциях оппозиции в день выборов и после них. В том, что протесты будут, никто не сомневается.Но послушает ли армия президента, когда настанет "час икс"? Судя по приходящим сообщениям, монолитная лояльность силовиков главе государства начала давать трещину."По сообщениям источников из бизнес-окружения сына Александра Лукашенко Виктора, президент Белоруссии сильно сдал, так как последние дни не полность контролирует армию и органы правопорядка, часть которых уже открыто приветствует перемены в стране", – сообщает телеграм-канала "Совинформбюро 2.0".Оппозиция с каждым днем усиливает давление на президента. На митинге в Минске в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской пришли более 60 тысяч человек. Молодая женщина, еще недавно бывшая домохозяйкой, быстро завоевала симпатию большого числа граждан. В каждом городе поддержать ее выходят огромные толпы людей.Тихановская в Новополоцке. Ничего себе!— Аркадзь з Менска 97% (@2Arkadz2)На ее фоне Александр Лукашенко выглядит очень уставшим. Даже на кадрах государственных белорусских СМИ президент выглядит неважно.Видимо, сказываются проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что глава государства перенес гипертонический криз. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла эти заявления. Но что еще она могла сказать?Напомним, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком республики допустил до голосования пять кандидатов.