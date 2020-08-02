За последние сутки коронавирус России обнаружен у более чем 5,4 тысячи человек. Свежие данные опубликовал Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.

За последние сутки коронавирус России обнаружен у более чем 5,4 тысячи человек. Свежие данные опубликовал Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.В России коронавирус за истекшие 24 часа обнаружили у 5 427 человек, 28% не имели клинических проявлений. За то же время вылечились 3 649 пациентов, умерли – 70.В Москве зафиксировано 664 новых случая заражения, в области – 157. В Санкт-Петербурге выявили 163 инфицированных.Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 850 870 человек, из них вылечились 650 173. Зафиксирровано 14 128 летальных исходов.В конце июля спрос на одноразовые медицинские маски в России вырос на 78%, подсчитали аналитики, причем в Москве и области – на 88%, Wildberries. Спрос на многоразовые средства индивидуальной защиты снизился на 12%.С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Самолеты будут выполнять рейс из Москвы в Женеву и обратно раз в неделю. Ведутся переговоры о полетах с другими странами, но полностью восстановить международное авиасообщение в августе вряд ли получится.На сегодняшний день Россия возобновила полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. 1 августа открылись границы с Абхазией. У россиян появились новые направления для отдыха, ранее им были доступны только Крым и Краснодарский край.Регистрация вакцины от коронавируса, разработнной центром эпидемиологии имени Гамалеи, пройдет в середине августа. А в октябре начнется массовая вакцинация россиян, сообщил глава Мининистерства здравоохранения Михаил Мурашко.