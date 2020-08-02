Его нашли по видеозаписи.

Его нашли по видеозаписи.В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» 34-летний житель города Мурома . Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Он рассказал, что проводя операции по карте, отвлекся - и ушел. При этом деньги, которые были выданы банкоматом, не забрал. Вернувшись почти сразу, денег в банкомате он уже не нашел.С помощью информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался 35-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, безработный местный житель, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанный свою вину признал. Он пояснил, что проходя мимо банкомата, заметил деньги. И уже успел потратить. Против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».