Испугавшись ответственности за потраченные деньги, мужчина обратился в полицию, предварительно инсценировав разбойное нападение...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Богородское задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном доносе о совершенном в отношении него противоправном деянии.В территориальный отдел полиции обратился 32-летний житель столицы, работающий водителем. Заявитель сообщил, что в Тюменском проезде на него напали неизвестные, нанесли телесные повреждения неустановленным предметом и отобрали денежные средства.В ходе следствия сотрудники полиции установили, что накануне мужчина получил от своего нанимателя денежные средства на ремонт автомобиля, которыми распорядился по своему усмотрению. Испугавшись ответственности, он написал заявление в полицию, предварительно инсценировав разбойное нападение, при котором нанес себе телесные повреждения.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73