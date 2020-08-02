Участники мероприятия напомнили о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.

В городе Камешково волонтеры совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району и представителями общественного совета при ОМВД провели акцию «Безопасный переход».Активисты нанесли на асфальте перед самыми востребованными камешковцами пешеходными переходами надписи: «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» и «Отвлекись от телефона». Простые рекомендации должны помочь пешеходам сконцентрировать внимание, убедиться в безопасности во время перехода проезжей части и избежать аварийной ситуации на дороге.В ходе мероприятия полицейские напомнили взрослым и детям о важности соблюдения Правил дорожного движения.