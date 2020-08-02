Из 4 человек выжила только 10-летняя девочка.

Из 4 человек выжила только 10-летняя девочка.Смертельное ДТП с жителями Владимира случилось накануне в 16:00 на трассе М-4 Дон в Хлевенском районе Липецкой области.«Mitsubishi Outlander» под управлением 36-летнего жителя Владимира столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Ford Kuga», в котором находилась семья из Санкт-Петербурга, сообщил паблик "Подслушано Автомобилистов | Владимир".Погибли 3 человека: 37-летний водитель «Форда», его 36-летняя супруга и 13-летний сын. Их 10-летняя дочь была госпитализирована. Травмы получили пассажирка и 3-летний ребенок, находившиеся в «Mitsubishi».