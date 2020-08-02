На этот раз - вместе с гаражом.

На этот раз - вместе с гаражом.Возгорание случилось накануне около 17 часов на ул. Усти-на-Лабе рядом с домом №2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 18 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек.Напомним, что во Владимире 13 июля, в 17.54 поступило сообщение о загорании двух машин. Это оказался умышленный поджог.