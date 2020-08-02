Разгребая завалы чердака старого дома, Сергей Шентеров из села Фролиха Собинского района нашел первые экспонаты в для своей домашней экспозиции.

Пока в регионе музеи были закрыты для посещения, многие не скучали и создавали музеи сами. Вот так разгребая завалы чердака старого дома, Сергей Шентеров из села Фролиха Собинского района нашел первые экспонаты в для своей домашней экспозиции.Походные фляжки времён Второй Мировой, кухонная утварь, предметы быта. Коллекцию Сергей собирает уже 15-ый год. Разместил он её дома. Экспонатов уже около 100 штук. Прознав про его любовь к старинным вещам, частный музей стали снабжать все жители деревни. Коллекцию пополнили самовары, прялки, косы, весы и утюги. Все новые экспонаты Сергей сначала чистит, приводит в порядок. Про каждую вещь он старается узнать как можно больше информации. Например, этот почтовый ящик использовали еще до революции. А этим совком набирали муку.Сергей Шентеров, житель деревни Фролиха:- Кажется, что это узор, насколько красиво всё это сделано. Непонятно, какой технологией это нанесено. Такой маленькой стамесочной. Но это работа жука-короеда. Вот так он разукрасил сам этот совок.Этим совком набирали, как правило, сыпучие продукты, муку. Полагаю, что это примерно 18 века, подарил мне её Володя, житель деревни. Он сказал, что сжечь жалко, а для музея пригодится.