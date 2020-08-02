В регионе продолжается борьба с опасной инфекцией.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 25 человек, зараженных коронавирусом, сообщили 2 августа в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали еще одну смерть от ковид-19.С начала эпидемии в регионе инфекцию выявили в общей сложности уже у 5610 человек. Из них 144 скончалось от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 5174 человека (плюс 117 за прошедшие сутки).