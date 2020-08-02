Температура будет достигать 31 градуса.

Температура будет достигать 31 градуса.Погода начнет меняться в понедельник, предсказывают синоптики. Поменяется и направление ветра — на северо-западный и западный. Также в этот день ожидается переменная облачность и практически полное отсутствие осадков.Во вторник ветер сменится на южный, а дневная температура начнет повышаться далее. В понедельник — от 18 градусов тепла, во вторник — от 21 до 26, в среду — от 23 до 28 градусов тепла. И в четверг — от 26 до 31 тепла.