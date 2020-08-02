Ровно 90 лет назад в СССР был высажен первый парашютный десант. До этого парашют исключительно рассматривался лишь как средство спасения пилотов.

Ровно 90 лет назад в СССР был высажен первый парашютный десант. До этого парашют исключительно рассматривался лишь как средство спасения пилотов.Пионером парашютизма в СССР, первым инструктором называли Леонида Минова. В те годы он был специально командирован в США, чтобы изучить парашютное дело. И вот 2 августа 1930 года над воронежским хутором Клочково был проведен 1-ый эксперимент. 12 первых парашютистов спрыгнули с высоты в 350 метров. Так был сброшен первый в СССР парашютный десант. и Дата 2 августа стала днем рождения ВДВ. Поздравляем всех причастных к этому празднику. Сегодня небо осваивают не только мужчины, причем с высоты в несколько тысяч метров.Три тысячи метров над землей. Несколько секунд свободного падения. Затем раскрывается парашют. Наташе Шепета всего 10, но как себя помнит, всегда мечтала прыгать с парашютом, как родители. И мечта сбылась. Это уже второй прыжок Наташи, пока с инструктором, но с 14 -ти лет она будет прыгать самостоятельно.Наташа Шепета, парашютистка:- Когда я была в самолете, я чуть ли не зарыдала. Смотрела на других , как они выпадают из самолета и слезы прям были. А когда выпрыгнула , сначала закрыла глаза, что бы не видеть куда я вообще прыгаю.Наташа прыгала на парашюте типа "крыло". Его используют для парных прыжков с инструктором или опытные спортсмены, у кого за плечами несколько сотен прыжков. Новички - или "перворазники"- прыгают на парашюте типа "купол". Он автоматически раскрывается при выходе из самолета, такие же парашюты используют и военные. У мамы Наташи Надежды - уже 14 прыжков . Первый раз шагнула в небо в студенческие годы. Самое сложное в одиночном прыжке - выйти из самолета, рассказывает Надежда:- Когда ты стоишь уже перед дверью. Смотришь в эту бездну и к тебе приходит осознание того, что тебе нужно сделать этот решительный шаг. В тандемном прыжке там конечно все проще, от тебя ни чего не зависит. Уже перед дверью ты просто повисаешь на инструкторе. И он выходит сам.К одиночному прыжку новичка готовят несколько часов - проводят инструктаж. Рассказывают, как вести себя в небе. Моделируют все этапы прыжка, в том числе правильный выход из самолета.Надежда Шепета, парашютистка:- Сгруппировавшись с левой ноги. И резким толчком отпрыгиваем от самолета.Один из самых задаваемых вопросов инструктору пред прыжком - "Точно ли раскроется парашют?". За это отвечают укладчики - самые опытные и ответственные парашютисты. Они укладывают парашют и хранят его по специальной технологии. У парашюта нет шанса не раскрыться.Василий Киселев, старший укладчик парашютов:- Если парашют не откроется, у нас есть запасной. Если у вас запасной не откроется вы придете я вам третий дам.С современным снаряжением и опытными инструкторами прыгать с парашютным безопасно и увлекательно. Это прекрасная возможность проверить себя, преодолеть страхи и почувствовать настоящую свободу.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир.