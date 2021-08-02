Сегодня город заполнят тельняшки и голубые береты. Свой праздник отмечают воздушно-десантные войска.

Сегодня город заполнят тельняшки и голубые береты. Свой праздник отмечают воздушно-десантные войска.Первое подразделение ВДВ было сформировано 91 год назад. Тогда впервые из бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. Во Владимире голубые береты традиционно соберутся у памятника "Скорбящие ангелы", пройдут строем. Наверняка, не обойдется без купания в фонтанах городаи армейских песен. Кстати, купание, говорят сам вдв-шники, это дань традициям другого праздника. Второго августа также отмечается Ильин день. И, согласно древнерусским обычаям, после этого дня купаться в водоемах уже нельзя.