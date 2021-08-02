На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 августа лабораторно подтверждено 205 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 августа лабораторно подтверждено 205 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.48 - во Владимире24 - в Муромском районе21 - в Гусь-Хрустальном районе20 - в Ковровском районе10 - в Петушинском районе10 - в Юрьев-Польском районе10 - в Вязниковском районе10 - в Кольчугинском районе8 - в Собинском районе8 - в Суздальском районе7 - в Александровском районе7 - в Гороховецком районе6 - в Киржачском районе6 - в Меленковском районе2 - в Селивановском районе4 - в Камешковском районе3 - в Радужном1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 640 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).