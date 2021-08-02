На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 августа
лабораторно подтверждено 205 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 августа лабораторно подтверждено 205 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
48 - во Владимире
24 - в Муромском районе
21 - в Гусь-Хрустальном районе
20 - в Ковровском районе
10 - в Петушинском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Вязниковском районе
10 - в Кольчугинском районе
8 - в Собинском районе
8 - в Суздальском районе
7 - в Александровском районе
7 - в Гороховецком районе
6 - в Киржачском районе
6 - в Меленковском районе
2 - в Селивановском районе
4 - в Камешковском районе
3 - в Радужном
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 640 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).