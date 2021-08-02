Исполнять обязанности руководителя МФЦ назначен заместитель директора Олег Рыдин. Денис Страх оставил должность директора бюджетного учреждения “Многофункциональный центр

Исполнять обязанности руководителя МФЦ назначен заместитель директора Олег Рыдин. Денис Страх оставил должность директора бюджетного учреждения “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области”. Как сообщили в Белом доме, он покинул пост по своему желанию. Соответствующий приказ подписан директором департамента регионального развития области Миланой Яневской. Денис Страх руководил МФЦ с 2017 года. Ранее занимал