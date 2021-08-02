Директор государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» Денис Страх уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Директор государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» Денис Страх уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий приказ подписан директором Департамента регионального развития Владимирской области Миланой Яневской.Денис Страх руководил МФЦ с 2017 года. Ранее занимал различные должности, в том числе руководящие, в администрации области и исполнительно-распорядительных органах Гороховецкого и Собинского районов.Другим приказом Департамента регионального развития исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен заместитель директора МФЦ Олег Рындин.Фото