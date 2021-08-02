Сотрудники полиции изъяли у фигурантов синтетические наркотики.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении 34 и 42-летнего местных жителей. Женщина и мужчина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемая была задержана сотрудниками отделения по контролю за оборот наркотиков в апреле текущего года на территории города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане одежды женщины полимерный пакетик, обмотанный изоляционной лентой, с наркотическим средством синтетического происхождения, массой 1,42 грамма.Другой факт был выявлен сотрудниками полиции в этот же период времени.Полицейские установили, что 42-летний местный житель, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что внутри свертка находилось аналогичное запрещенное вещество массой 1,32 грамма.Фигуранты признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Аналогичный факт выявлен сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району.В рюкзаке у 22-летнего подозреваемого полицейские обнаружили сверток с мефедроном, массой 0,78 грамма. Установлено, что запрещенные вещества фигурант забрал из «тайника-закладки».В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.