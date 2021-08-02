Сотрудники полиции изъяли у фигурантов синтетические наркотики.
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении 34 и 42-летнего местных жителей. Женщина и мужчина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
Обвиняемая была задержана сотрудниками отделения по контролю за оборот наркотиков в апреле текущего года на территории города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане одежды женщины полимерный пакетик, обмотанный изоляционной лентой, с наркотическим средством синтетического происхождения, массой 1,42 грамма.
Другой факт был выявлен сотрудниками полиции в этот же период времени.
Полицейские установили, что 42-летний местный житель, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что внутри свертка находилось аналогичное запрещенное вещество массой 1,32 грамма.
Фигуранты признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.
В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.
Аналогичный факт выявлен сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району.
В рюкзаке у 22-летнего подозреваемого полицейские обнаружили сверток с мефедроном, массой 0,78 грамма. Установлено, что запрещенные вещества фигурант забрал из «тайника-закладки».
В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.