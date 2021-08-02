Детали ДТП в Турции рассказали в компании Интурист и генконсульстве России в Анталье.

Детали ДТП в Турции рассказали в компании "Интурист" и генконсульстве России в Анталье.По данным туристической компании, в страшной аварии с автобусом скончались четыре россиянина. В генконсульстве же уточнили, что еще пятеро наших соотечественников тяжело ранены. Двое из них находятся в реанимации.Чрезвычайное происшествие случилось в районеМанавгата примерно в 18:00. Автобус направлялся из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. в нем ехалипредположительно 22 российских туриста, сообщаетВ их числе были девять детей.По имеющейся на данный момент информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство от удара с отбойником перевернулось, после чего пересекло встречную полосу.Также есть сведения о том, что всего в пострадали 16 человек. Их экстренно отправили в близлежащие больницы.Приехавшая на место полиция и спасатели оперативно помогли выжившим. Водитель автобуса находитсябез сознания в тяжелом состоянии.Полиция выясняет все материалы дела. В Сети уже появились кадры с места жуткого происшествия.