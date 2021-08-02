Гимнастка Ангелина Мельникова, представляющая Владимирскую область, завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях и принесла сборной России 47-ю награду на Олимпийских играх в Токио.

Гимнастка Ангелина Мельникова, представляющая Владимирскую область, завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях и принесла сборной России 47-ю награду на Олимпийских играх в Токио.Ее выступление судьи оценили в 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками, она также получит бронзовую медаль.Золото у американки Джейд Кэри (14,366), серебро досталось итальянке Ванессе Феррари (14,200)., что Ангелина Мельникова завоевала бронзовую награду и в индивидуальном многоборье.