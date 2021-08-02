Во Владимирской области в этом году было уже несколько вспышек африканской чумы свиней. Мы писали о карантине в Муромском районе в конце июня.

Во Владимирской области в этом году было уже несколько вспышек африканской чумы свиней. карантине в Муромском районе в конце июня.Африканская чума свиней (АЧС) - особо опасная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб: погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.От заражения до появления симптомов болезни проходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела до 42 градусов, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть может наступить на 1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней необходимо:- соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием;- для уничтожения возбудителей АЧС на транспорте и обуви, перед въездом и входом на территорию, где содержатся свиньи, оборудовать обеззараживающие барьеры (опилки или коврики, залитые обеззараживающим раствором);- обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта свиней с другими животными (чужие свиньи, другие животные, хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса), исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку;- не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, вновь приобретаемых свиней - регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;- обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами.Управление гражданской защиты города Владимира обращает внимание на необходимость строгого соблюдения санитарно-ветеринарных правил содержания домашних животных.Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней сообщайте в государственные ветеринарные учреждения по месту жительства или департамент ветеринарии Владимирской области Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области по телефону: +8 (4922) 53-22-76, 8 (4922) 33-54-02.Фото: