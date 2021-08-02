Затяжной ремонт теплосетей во Владимире: дороги на Офицерской и Садовой в плохом состоянии. Проезжая здесь, водители рискуют повредить свое авто. Чуть больше 50 метров до концертного зала

Затяжной ремонт теплосетей во Владимире: дороги на Офицерской и Садовой в плохом состоянии. Проезжая здесь, водители рискуют повредить свое авто. Чуть больше 50 метров до концертного зала имени Танеева. Улица Офицерская – в прошлом удобный дублер проспекта Ленина. Но не этим летом. Владимирским водителям, решившим сократить время в пути – приходится трястись десятки метров по