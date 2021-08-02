Во Владимирской области на 2 августа подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз ..

Во Владимирской области на 2 августа подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 48 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в 24 сл. в Муромском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Ковровском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 8 сл. в Суздальском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском).Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 43 640 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10297 случаев во Владимире, 5150 - в Гусь-Хрустальном районе, 4719 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.