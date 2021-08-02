Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в автобусе, перевозившем детскую футбольную команду. Пострадавших нет. В области сохраняется высокий класс пожарной опасности, особое внимание уделяется мониторингу торфяников. Тренировки, приближенные к реальности: сотрудники МЧС тренируются на специальной огненной полосе.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в автобусе, перевозившем детскую футбольную команду. Пострадавших нет. В области сохраняется высокий класс пожарной опасности, особое внимание уделяется мониторингу торфяников. Тренировки, приближенные к реальности: сотрудники МЧС тренируются на специальной огненной полосе.Об этих и других событиях расскажет в своём обзоре руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.