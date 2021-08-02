О наших спортивных надеждах в гимнастике и тренировках на пути к важным стартам. Перед началом летних Олимпийских игр в Токио мы пообщались с директором Спортивной школы олимпийского

О наших спортивных надеждах в гимнастике и тренировках на пути к важным стартам. Перед началом летних Олимпийских игр в Токио мы пообщались с директором Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачёва Виталием Иванчуком и тренером Спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике Анастасией Савватеевой-Субботиной.