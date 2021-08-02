Организаторов публичных мероприятий, митингов и шествий в РФ обязали отчитываться об их итогах, в том числе финансовых, спустя 45 дней после проведения.

Организаторов публичных мероприятий, митингов и шествий в РФ обязали отчитываться об их итогах, в том числе финансовых, спустя 45 дней после проведения. Соответствующий приказ за подписью главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 2020 года говорится о необходимости отчитываться за проведение массовых акций с более чем 500 участниками. Но формы и сроки отчетности были утверждены только в приказе от 30 июля.Указать в отчете нужно будет не только фамилию и ИНН организатора, время и место проведения мероприятия, но и финансовую информацию. Это банковский счёт устроителя и общая сумма собранных на акцию средств, суммы, перечисленные поставщикам товаров и услуг для мероприятия.В отчете должны быть указаны суммы отчислений юридическим лицам, некоммерческим организациям, физлицам и самозанятым. Каждый платеж должен быть подтвержден документами или их заверенными копиями. Если в отчете будут найдены нарушения, организаторам мероприятия грозит ответственность по статье 20.2 КоАП.Фото: pixabay.com