В квартире 72-летнего жителя столицы на улице Маршала Голованова стражи порядка обнаружили и изъяли два самодельных пистолета, ракетницу, металлическую трубку с нарезами внутри и 105 патронов...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате отработки оперативной информации в квартире 72-летнего жителя столицы на улице Маршала Голованова стражи порядка обнаружили и изъяли два самодельных пистолета, ракетницу, металлическую трубку с нарезами внутри и 105 патронов.Проведенным исследованием установлено, что пистолеты являются нестандартными, изготовленными самодельным способом, путем установки самодельного ствола и относятся к ручному, гладкоствольному огнестрельному оружию. Пистолеты для производства выстрелов пригодны. Также установлено, что 105 патронов являются винтовочными патронами, относящимися к штатным боеприпасам к ручному, нарезному, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию.Дознанием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18