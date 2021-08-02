Злоумышленники изготовили поддельный документ на имя 60-летней москвички, после чего от ее имени перевыпустили сим-карту и перевели денежные средства с банковского счета владелицы на свои счета...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 20-летнюю москвичку по подозрению в краже денежных средств у пенсионерки.Предварительно установлено, что злоумышленница совместно с соучастником изготовили поддельный документ на имя 60-летней москвички. От имени гражданки девушка обратилась в салон сотовой связи и перевыпустила сим-карту на ее имя. Позже злоумышленники перевели денежные средства с банковского счета владелицы на свои счета. Материальный ущерб составил около 990 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана на Ореховом бульваре. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление, розыск и задержание второго соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22