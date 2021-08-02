Причина перевода - отсутствие у филиала собственных подрядов.

Руководство переводит сотрудников филиала в Кольчугино на строительство Рпенского проезда. Отказавшихся от смены места работы будут увольнять. Об этом сообщили наши коллеги из по результатам встречи гендиректора ГУПа Романа Головина с представителями коллектива.Кольчугинское предприятие осталось без подрядов, поэтому людей бросают на основной заказ. Со 2 по 6 августа они получат официальные уведомления. В штате ДРСУ числится 15 человек.Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства . Ситуация на предприятии стабильная. Сейчас владимирские дорожники выполняют 92 подряда на сумму в несколько миллиардов рублей.Что касается руководства, то Роман Головин остаётся фигурантом уголовного дела, возбуждённого по результатам конкурса на строительство Рпенского проезда. Его подозревают в картельном сговоре с конкурентами.