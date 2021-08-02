«Закон о тишине» депутаты разрабатывали по многочисленным просьбам владимирцев.

«Закон о тишине» депутаты разрабатывали по многочисленным просьбам владимирцев.Напомним, что «законом о тишине» в период с 22:00 до 06:00 по будням и с 22:00 до 09:00 по выходным запрещено громко включать телевизор и музыку, кричать, петь, делать ремонт и запускать петарды. Эти же правила действуют ежедневно с 13:00 до 15:00 – в так называемый «тихий час».В первый раз за нарушение виновный получает предупреждение. В случае повторного несоблюдения порядка – штраф в размере от 1000 до 2500 рублей.До этого решения право и обязанность составлять протоколы на нарушителей лежали на муниципальных административных комиссиях. Идут переговоры о том, чтобы передать эту функцию полиции, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области. Передача этих обязанностей инспекции административно-технического надзора должна снизить нагрузку на муниципальные комиссии, повысить эффективность работы, а заодно и простимулировать заключение соглашения с полицией.Фото автора :