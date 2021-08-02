В ходе проверочной закупки на улице Адмирала Макарова оперативники задержали мужчину при сбыте поддельной медицинской справки о медотводе от вакцинации, якобы заверенной одной из поликлиник столицы...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве у станции метро Водный стадион задержали мужчину-курьера при сбыте поддельной справки о медицинском отводе от прививки против новой коронавирусной инфекции.В ходе проверочной закупки на улице Адмирала Макарова оперативники задержали мужчину при сбыте поддельной медицинской справки о медотводе от вакцинации, якобы заверенной одной из поликлиник столицы. По словам задержанного, он является курьером. Документы для доставки получал от неизвестной женщины, а полученные от клиентов денежные средства переводил на указанный ею счет.Согласно заключению исследования, изъятая медицинская справка оказалась поддельной.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность женщины, которая занималась изготовлением поддельных документов. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.По данному факту отделом дознания УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание за данное деяние - лишение свободы на срок до двух лет.В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.ГУ МВД России по г. Москве информирует, что законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность не только за подделку, изготовление, но и использование подложных документов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29