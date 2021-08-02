Злоумышленник вошел в вагон электропоезда, обнаружил на сиденье забытое имущество гражданина и похитил его...

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 26-летний приезжий мужчина, подозреваемый в хищении имущества, в том числе денежных средств с банковской карты, у пассажира метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что 32-летний мужчина, находясь с ребенком в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Савеловская» до станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии, случайно оставил на сиденье мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей, а также кошелек с денежными средствами в сумме 5 тысяч рублей и банковскими картами.Следом в вагон электропоезда вошел гражданин, который обнаружил имущество потерпевшего и, воспользовавшись удобным моментом, завладел им, после чего скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Центрального округа столицы задержали подозреваемого – 26-летнего безработного уроженца ближнего зарубежья.В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон. Денежные средства злоумышленник успел потратить на свои нужды. Кроме того, он осуществил несколько незаконных транзакций похищенной банковской картой в одном из столичных магазинов.По данным фактам Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18