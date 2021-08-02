Автолюбители своевременно не оплатили административные штрафы за нарушение ПДД.

Сотрудники полиции продолжают проводить совместные с судебными приставами мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, своевременно не оплативших имеющиеся штрафы, в том числе по линии ГИБДД. Накануне рейдовые мероприятия прошли в Киржачском районе.Инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району останавливали автомобили для проведения профилактических мероприятий. Одновременно автовладельцы проверялись по базам должников.В результате совместной работы выявлено девять фактов неоплаты штрафов одним из автолюбителей. Имеющиеся задолженности погашены в этот же день.Кроме этого, судебными приставами были применены меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на транспортные средства 4 автовладельцев. Ещё у двух автовладельцев транспортные средства были изъяты.Полицейские дополнительно проинформировали автовладельцев о возможности получения сведений об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате на портале gosuslugi.ru.Всем нарушителя сотрудники полиции напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного штрафа правонарушитель не освобождается.