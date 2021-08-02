Автолюбители своевременно не оплатили административные штрафы за нарушение ПДД.
Сотрудники полиции продолжают проводить совместные с судебными приставами мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, своевременно не оплативших имеющиеся штрафы, в том числе по линии ГИБДД. Накануне рейдовые мероприятия прошли в Киржачском районе.
Инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району останавливали автомобили для проведения профилактических мероприятий. Одновременно автовладельцы проверялись по базам должников.
В результате совместной работы выявлено девять фактов неоплаты штрафов одним из автолюбителей. Имеющиеся задолженности погашены в этот же день.
Кроме этого, судебными приставами были применены меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на транспортные средства 4 автовладельцев. Ещё у двух автовладельцев транспортные средства были изъяты.
Полицейские дополнительно проинформировали автовладельцев о возможности получения сведений об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате на портале gosuslugi.ru.
Всем нарушителя сотрудники полиции напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного штрафа правонарушитель не освобождается.