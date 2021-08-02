Будучи пьяной, она поспорила, что переплывёт водоём в обе стороны.
Около 17:00 1 августа на спасательный пост на озера Старка прибежали два молодых человека, которые сообщили спасателям о тонущей женщине.
Дежурные побежали к месту происшествия. Как выяснилось, она плыла вниз головой на поверхности воды. Очевидцы заподозрили неладное и притащили её к берегу.
«Спасатели оказали первую помощь. Через пару минут удалось восстановить дыхание и сердцебиение», - рассказал в своей группе Вконтакте Михаил Быков.
На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали.
Будучи пьяной, она поспорила, что переплывёт водоём в обе стороны. Проспорила.
Имена героев, сохранивших жизнь ковровчанке, - Дмитрий Буланов и Роман Новгородский.
Напомним, что с начала года во Владимирской области утонули уже более 30 человек.