Будучи пьяной, она поспорила, что переплывёт водоём в обе стороны.

Около 17:00 1 августа на спасательный пост на озера Старка прибежали два молодых человека, которые сообщили спасателям о тонущей женщине.Дежурные побежали к месту происшествия. Как выяснилось, она плыла вниз головой на поверхности воды. Очевидцы заподозрили неладное и притащили её к берегу.«Спасатели оказали первую помощь. Через пару минут удалось восстановить дыхание и сердцебиение», - рассказал в своей группе Вконтакте Михаил Быков.На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали.Будучи пьяной, она поспорила, что переплывёт водоём в обе стороны. Проспорила.Имена героев, сохранивших жизнь ковровчанке, - Дмитрий Буланов и Роман Новгородский.Напомним, что с начала года во Владимирской области утонули уже более 30 человек.