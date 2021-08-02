1 августа около 17:00 к спасательному посту на озере Старка в Коврове прибежали два молодых человека и сообщили дежурившим спасателям, что утонула женщина. Спасатели ринулись к месту

1 августа около 17:00 к спасательному посту на озере Старка в Коврове прибежали два молодых человека и сообщили дежурившим спасателям, что утонула женщина. Спасатели ринулись к месту происшествия. Пострадавшая находилась уже на берегу. Как выяснилось позже, женщина плыла на поверхности воды, вниз головой. Очевидцы заподозрили неладное и притащили ее к берегу. Женщина не дышала. Ей