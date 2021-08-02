Поддельный документ изъят у жителя Чувашии, лишенного права управления транспортом.

26 июля текущего года на стационарном посту ДПС на автодороге «Москва-Уфа» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Фиат». Находившийся за рулем 35-летний житель Чувашии предъявил для проверки водительское удостоверение, которые вызвало сомнения в подлинности.Также было установлено, что водитель лишен права управления транспортом.Документ был изъят и направлен на исследование, результаты которого подтвердили, что бланк водительского удостоверения поддельный.Водитель признался, что после того, как его лишили права управления, через Интернет приобрел поддельный документ.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).