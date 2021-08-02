Поддельный документ изъят у жителя Чувашии, лишенного права управления транспортом.
26 июля текущего года на стационарном посту ДПС на автодороге «Москва-Уфа» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Фиат». Находившийся за рулем 35-летний житель Чувашии предъявил для проверки водительское удостоверение, которые вызвало сомнения в подлинности.
Также было установлено, что водитель лишен права управления транспортом.
Документ был изъят и направлен на исследование, результаты которого подтвердили, что бланк водительского удостоверения поддельный.
Водитель признался, что после того, как его лишили права управления, через Интернет приобрел поддельный документ.
Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).