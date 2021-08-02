Опубликована свежая статистика по новым случаям заражения коронавирусом в России.

Опубликована свежая статистика по новым случаям заражения коронавирусом в России.Согласно данным оперативного штаба, мониторящего ситуацию с коронавирусом в России, за минувшие сутки было выявлено 23 508 новых случаев. Также сообщается о 14 893 выздоровевших пациентов. Летальных случаев за 24 часа зафиксировали 785.Лидером печального антирейтинга по числу новых заражений с большим отрывом по-прежнему остается Москва. В городе ковид выявили у 3330 человек. На втором месте обосновался Санкт-Петербург, где таких пациентов оказалось 1914. В Подмосковье их число составило 1596, в связи с чем регион оказался на третьем месте.За все время ведения наблюдений пациентов с коронавирусом по всей стране было выявлено 6 312 185. При этом число заболевших, которые смогли полностью излечиться,, составило 5 640 783. Погибли 160 137 человек.В стране продолжается кампания по вакцинации. Оперативный штаб сообщает, что это является единственным способом прекратить пандемию и как можно скорее вернуться к нормальной жизни.Эксперты отмечают, что получившие прививку люди имеют куда более низкие шансы заразиться, а также могут избежать тяжелого течения болезни. Пока же врачи говорят о заметном числе пациентов, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. В Москве таких больных 484.