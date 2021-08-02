Подрядчика определят 12 августа. На выполнение проекта компании отведут 105 дней.

Мэрия Суздаля заплатит 3,5 млн рублей за разработку ПСД по устройству перехватывающих парковок для автобусов и легковушек. Планируется, что это позволит разгрузить улицы города от машин туристов, которыми они заставлены в праздники и выходные.Одна из стоянок появится в районе улицы Транспортной. Вторая – на въезде со стороны села Кидекша возле улицы Васильевской.Проектировщики предусмотрят наличие павильонов с центральным постом, туалетов, точки питания и информационных стендов. На парковках установят терминалы для оплаты, наружное освещение, видеонаблюдение, мусорные контейнеры, информационно-навигационную систему указателей. Для велосипедистов появятся места для размещения модулей велопарковки.Подрядчика определят 12 августа. На разработку документации компании отведут 105 дней.