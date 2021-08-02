1 августа в 16:35 в МЧС сообщили о пожаре зернотока в селе Спасское-Городище Суздальского района. Горели деревянные конструкции в металлическом ангаре зернотока. Сотрудниками МЧС было

1 августа в 16:35 в МЧС сообщили о пожаре зернотока в селе Спасское-Городище Суздальского района. Горели деревянные конструкции в металлическом ангаре зернотока. Сотрудниками МЧС было сформировано одно звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Его площадь составила 100 квадратных метров. В результате пострадала деревянная конструкция обрешетки кровли, отложения пыли и зерновых отходов. Погибших и пострадавших нет,