Вязниковской межрайонной прокуратурой установлено, что в придорожном комплексе, расположенном в городе Вязники, индивидуальным предпринимателем организована деятельность по мойке и техническому обслуживанию автомобилей.

Вязниковской межрайонной прокуратурой установлено, что в придорожном комплексе, расположенном в городе Вязники, индивидуальным предпринимателем организована деятельность по мойке и техническому обслуживанию автомобилей.В процессе этого им производится несанкционированный сброс сточных вод в ручей «Безымянный», о чем ранее сообщали "Вести - Владимир": жители микрорайона Ефимьево в Вязниках в апреле с удивлением на белый.Право пользования указанным водным объектом надлежащим образом не оформлено. Обязанность по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду предпринимателем также не исполнена. Кроме того, руководством автомойки организован и осуществляется забор воды из собственной скважины без лицензии на пользование недрами, документы на ее получение в уполномоченный государственный орган не направлены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..По фактам выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.Кроме того, по постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. рублей за невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. А также самовольное занятие водного объекта и нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.