Сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.

В Вязниках сточные воды из автомойки сбрасывались в ручей с оригинальным названием Безымянный. Владельца автомойки оштрафовали.«Хозяин бизнеса организовал забор воды из собственной скважины без лицензии на пользование ресурсами. Он не подал заявку на постановку на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на природу, самовольно занял водоём, нарушил требования по охране окружающей среды», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.Нарушения выявлены послеРанее мы о «молочных» реках, которые жители микрорайона Ефимьево обнаружили неподалёку. По результатам проверки Росприроднадзора была установлена причина загрязнения. В свою очередь, прокуроры наказали виновных в произошедшем.Должностное лицо оштрафовали на 120 тысяч рублей.