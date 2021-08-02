Владимирская гимнастка Ангелина Мельникова принесла сборной России 47-ю награду на Олимпийских играх в Токио. Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. За свое

Владимирская гимнастка Ангелина Мельникова принесла сборной России 47-ю награду на Олимпийских играх в Токио. Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. За свое выступление гимнастка получила оценку в 14,166 балла. Столько же набрала японка Маи Мураками, она также стала бронзовым призером Олимпиады. Серебро досталось итальянке Ванессе Феррари (14,200), а золотая медаль американке Джейд Кэри