Эксперты назвали лидеров по выдаваемым ипотечным кредитам.

Агентство РИА-Новости составило рейтинг регионов по развитию ипотеки в 2021 году.Эксперты назвали лидеров по выдаваемым ипотечным кредитам.Ханты-Мансийский автономный округ занимает первую строчку рейтинга развития ипотеки в России — здесь 45 человек из тысячи взяли за последние 12 месяцев кредит на покупку жилья. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране, и в 8,5 раза больше, чем у замыкающей список Ингушетии. На второй и третьей позициях находятся два других соседа региона: Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.Аутсайдерами рейтинга, помимо Ингушетии, стали Республика Крым и Дагестан.Владимирская область находится на 51 месте, во второй половине списка. В 33 регионе 25 человек из тысячи взяли кредит за последний год. Москва - на 73 месте из 85.Фото автора :