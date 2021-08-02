«Единая Россия» ждёт предложения от жителей Владимирской области, которые они готовы внести в народную программу партии. Свои инициативы граждане могут реализовать на федеральном сайте ..

«Единая Россия» ждёт предложения от жителей Владимирской области, которые они готовы внести в народную программу партии. Свои инициативы граждане могут реализовать на федеральном сайте NP.ER.RU. (16+)Жители могут высказаться по самым актуальным вопросам, которые будут учтены в деятельности партии в 2022 году. На федеральном сайте народной программы также можно пройти анкетирование и выбрать наиболее важные направления для решения актуальных задач региона. В итоге будут учтены все пожелания граждан. О том, как будет работать народная программа на примере принятия бюджета в Законодательном Собрании рассказал Владимир Киселёв.- Народная программа — это фактически программа действий партии «Единая Россия» на следующие 5 лет. Она состоит из предложений всех жителей нашей страны. В нашем случае из предложений жителей Владимирской области. В прошлом году во Владимирской области, наверное, впервые в истории новой России формировался народный бюджет. Фракция «Единая Россия» обратилась» к своим гражданам давать свои предложения в бюджет региона на 2021 год. Поступило примерно 30 тысяч предложений. Основной проблемой жители назвали качество дорог в городах и районах. В итоге фракция «Единая Россия» пошла на беспрецедентные меры. Мы выделили на ремонт дорог, тротуаров и улиц 1,6 миллиарда рублей, - сказал Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».На всех встречах с избирателями депутаты фракции «Единая Россия» слышат просьбы установить единую тарифную сетку по всей стране для врачей и учителей. Из-за большого разрыва в уровне оплаты труда особенно страдают регионы, соседствующие с Москвой, у нас острая нехватка медицинских и педагогических кадров. Депутаты-единороссы по партийным каналам передали эту информацию наверх. Президент услышал, принял правильное решение о переходе к единому базовому окладу медиков. Депутаты «Единой России» поддержали это решение и предложили идти дальше. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании обратилась в правительство России с инициативой ввести единый базовый оклад ещё и для учителей. Это позволит повысить доходы наших педагогов и решить кадровую проблему школ Владимирской области. - Обратились в правительство РФ с предложением создать единую тарифную сетку для оплаты медицинским работникам по всей стране. Понятно, что если заработные платы в Москве, Московской области, в Нижегородской области и Владимирской будут хотя бы примерно одинаковыми, то большинство медицинских работников, которые здесь живут, останутся работать во Владимире, Владимирской области и не будут уезжать в Москву, - сказал Владимир Киселёв.Сайт народной программы NP.ER.RU (16+) собрал уже более 100 тысяч предложений от жителей регионов. Анкетирование прошли 2,3 миллиона человек. Любой гражданин России может внести свои предложения в ее разработку.Добавим, что на предстоящих выборах в Государственную Думу от Владимирской области кроме кандидатов от региональной фракции политической партии «Единая Россия», будут участвовать представители и таких политических партий, как КПРФ, Партия Пенсионеров, РПСС, Партия Роста, ЛДПР, Яблоко, Справедливая Россия – За правду, Коммунисты России, Новые люди, Родина.