Боевая ничья. Владимирское “Торпедо” заработало первое очко в чемпионате России. В рамках 3 тура первенства владимирцы принимали на своей арене команду из Красноярска “Енисей-2”.

Боевая ничья. Владимирское “Торпедо” заработало первое очко в чемпионате России. В рамках 3 тура первенства владимирцы принимали на своей арене команду из Красноярска “Енисей-2”. К этому матчу клубы подошли на разных позициях турнирной таблицы. “Торпедо” занимало последнее место, “Енисей-2” – второе. После волевой победы над столичной “Родиной” в Кубке России торпедовцы с лидером регулярного первенства