Расплескалась синева. Сегодня свой праздник отмечают воздушно-десантные войска. Во всех городах и поселках проходили официальные и неформальные мероприятия.

"Расплескалась синева". Сегодня свой праздник отмечают воздушно-десантные войска. Во всех городах и поселках проходили официальные и неформальные мероприятия.Торжества начались с возложения цветов к монументам военнослужащих, погибших в различных горячих точках. Цветы к Скорбящим ангелам принес и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, также служивший в десантных войсках. Напомним, первое подразделение ВДВ было сформировано 91 год назад. Тогда впервые из бомбардировщика на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. Кстати, ещё одна традиция - купание в фонтанах - это дань другому празднику. Второго августа отмечается Ильин день, которого голубые береты считают своим покровителем.