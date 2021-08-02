Планируемый охват населения составит 11,5 тысяч владимирцев.

В Заклязьминском микрорайоне Владимира построят поликлинику. На госзакупках появился лот на разработку проектно-сметной документации по возведению больницы для нужд жителей микрорайона. Администрация области готова отдать за ПСД 9,6 млн рублей.Подрядчика определят по результатам электронного аукциона, который состоится 19 августа. На выполнение работы проектировщикам отведут 11 месяцев.Три этажа учреждения выстроят между Воскресенской церковью и корпусом ОКБ. Планируемый охват населения – 11,5 тысяч владимирцев, среди которых 8 тысяч – взрослые, 3,5 – дети. Пропускная способность – до 300 посещений в смену.В поликлинике будут предусмотрены кабинеты для терапевта, педиатра, кардиолога-ревматолога, эндокринолога, невролога, уролога, хирурга, рентгенолога, офтальмолога, невролога, а также биохимическая лаборатория и другие помещения.Разработчикам предстоит вписать в местный ландшафт ограждения, тротуары, площадку для отдыха, парковки и другие элементы благоустройства.О сроках начала строительтва пока не сообщается.