С остальными ковид-диссидентами проведены профилактические беседы.

С 26 июля по 1 августа чиновники мэрии вместе с полицией проверили 57 торговых точек. На семи объектах были выявлены нарушения. Масочный режим не соблюдали пять владимирцев.Как пояснили в горадминистрации, со всеми ковид-диссидентами проведены профилактические беседы. На двух покупателей, находившихся в магазинах без средств защиты, составлены протоколы.С начала года власти проверили уже 1863 предприятия торговли. Санитарные нормы и правила не соблюдались в 402 местах.