Вчера, 1 августа, в Суздальском районе произошел пожар.

Вчера, 1 августа, в Суздальском районе произошел пожар.В 16:35 в Главное управление МЧС России поступило сообщение, что горит зерноток в селе Спасское-Городище. На место незамедлительно выехала пожарная бригада. Оказалось, что горят деревянные конструкции в металлическом ангаре зернотока. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 100 кв. м.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, в результате пожара пострадала деревянная конструкция обрешетки кровли, отложения пыли и зерновых отходов. Погибших пострадавших нет.На пожар привлекалось 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара